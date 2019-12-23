تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

تحرير:أمل نبيل ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 1.9مليار جنيه، بعد التداول على 1.9 مليار سهم عبر تنفيذ 14.9 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات242.31 مليون جنيه ، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى بيعي 2.6 مليون جنيه و 239.69 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر