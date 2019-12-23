كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

حشيش

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

أسفرت جهود الإدارة بالتسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح عن إستهدافهم وضبطهم، وذلك على النحو التالى: صاحب محل لتجارة الأخشاب "له معلومات جنائية" وذلك حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتف محمول.وألقت القوات القبض على عاطل له معلومات



أسفرت جهود الإدارة بالتسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح عن إستهدافهم وضبطهم، وذلك على النحو التالى: صاحب محل لتجارة الأخشاب "له معلومات جنائية" وذلك حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتف محمول.



وألقت القوات القبض على عاطل له معلومات جنائية حالاستقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتف محمول.



كما أمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جراما، هاتف محمول ومبلغ مالي.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



