رياضة

زيدان: قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
عبّر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن إحباطه لعدم الفوز أمام ضيفه أتلتيك بلباو، لكنه أبدى في الوقت ذاته ارتياحه لخلق الفرص، وذلك بعد أن أكتفى الملكي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "أنا محبط لأجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت لنا هو أمر محبط، وفي كرة القدم عليك أن تُدخل الكرة، وفي آخر 3 مباريات سنحت لنا العديد من الفرص دون أن نسجل".
وواصل: "الأمر المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، هي لم تدخل اليوم، ولكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيدا وعلينا أن نؤمن بذلك، وأنا لست قلقا، نحن هادئون، لقد قمنا بعمل جيد لمدة 4 أو 5 أشهر". وأردف: "أنا سعيد بتطور الفريق، لكن بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعيا نحن على
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إيفرتون

كارلو أنشيلوتي: متشوق للعمل مع إيفرتون

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن فريقه يرغب في المنافسة والمشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، الخاص بتقديم المدرب الإيطالي، قائلا: "هذا النادي يرغب في التطور والمنافسة، كل من قابلتهم يوم السبت كانوا رائعين، الرئيس والإدارة والمشجعين، لقد كان يوما جيدا جدا بالنسبة لي، الآن لدي فكرة عن هذا الفريق، وسأبدأ عملي بالكثير من الالتزام، أنا متشوق للغاية، أرغب في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على التطور ومساندة النادي".
محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
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ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
برشلونة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
زين الدين زيدان

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
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