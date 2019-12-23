زيدان: قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

زين الدين زيدان

عبّر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن إحباطه لعدم الفوز أمام ضيفه أتلتيك بلباو، لكنه أبدى في الوقت ذاته ارتياحه لخلق الفرص، وذلك بعد أن أكتفى الملكي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "أنا محبط لأجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت لنا هو أمر محبط، وفي كرة القدم عليك أن تُدخل الكرة، وفي آخر 3 مباريات سنحت لنا العديد من الفرص دون أن نسجل".

وواصل: "الأمر المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، هي لم تدخل اليوم، ولكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيدا وعلينا أن نؤمن بذلك، وأنا لست قلقا، نحن هادئون، لقد قمنا بعمل جيد لمدة 4 أو 5 أشهر". وأردف: "أنا سعيد بتطور الفريق، لكن بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعيا نحن على

وواصل: "الأمر المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، هي لم تدخل اليوم، ولكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيدا وعلينا أن نؤمن بذلك، وأنا لست قلقا، نحن هادئون، لقد قمنا بعمل جيد لمدة 4 أو 5 أشهر".



وأردف: "أنا سعيد بتطور الفريق، لكن بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعيا نحن على ما يرام، وسنتحسن هجوميا في 2020، وبعد المباراة أخبرت اللاعبين أن الأمر الأهم أنهم أعطوا كل شيء في المباراة، لقد أصبنا القائم والعارضة 3 مرات، لدينا فريق مميز ونعلم أن الصبر طريقنا للتحسن".



وعند سؤاله عن إمكانية انتداب مهاجم: "قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير، لا أرى حاجة إلى ذلك، والتأخر بنقطتين عن الصدارة؟ نعم، هذا محبط، لأن اللاعبين قدموا كل شيء، سأنظر إلى الجوانب الإيجابية، وأشعر أن الجمهور راضٍ لأنه رأى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم".

