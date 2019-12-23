«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم

عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في مطاعمهم التي يمتلكونها أو يعملون بها

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

المطاعم

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة غير التقليدية، فغالبا أنت تحب الذهاب إلى المطاعم المختلفة للاستمتاع بالمذاقات الموجودة والتي تعكس ثقافة كل بلد، كما أن جودة الطعام ليست واحدة في كل الأماكن، فطريقة تحضير الأصناف تحدد السعر والجودة. بالرغم من أنك تحب تناول الطعام من الخارج، لكن غالبا تركز على تناول اللحم في أماكن معينة، خوفًا من أن يكون ليس جيدا كالذي يُقدم في كافيتيريا الجامعة أو العمل، ولكن في الحقيقة تحت الصلصة الفاخرة التي يتم تحضيرها في المطاعم الكبيرة، قد يكون هناك ما لا يعجبك إذا علمت به.

عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في المطاعم التي يمتلكونها أو يعملون بها، حسبما ذكرت مجلة Reader's Digest. 1- في يوم العروض بعض المطاعم تعلن عن العروض في أوقات مختلفة سواء مرة شهريًّا أو في الأعياد