«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم

عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في مطاعمهم التي يمتلكونها أو يعملون بها
إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة غير التقليدية، فغالبا أنت تحب الذهاب إلى المطاعم المختلفة للاستمتاع بالمذاقات الموجودة والتي تعكس ثقافة كل بلد، كما أن جودة الطعام ليست واحدة في كل الأماكن، فطريقة تحضير الأصناف تحدد السعر والجودة.
بالرغم من أنك تحب تناول الطعام من الخارج، لكن غالبا تركز على تناول اللحم في أماكن معينة، خوفًا من أن يكون ليس جيدا كالذي يُقدم في كافيتيريا الجامعة أو العمل، ولكن في الحقيقة تحت الصلصة الفاخرة التي يتم تحضيرها في المطاعم الكبيرة، قد يكون هناك ما لا يعجبك إذا علمت به.
عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في المطاعم التي يمتلكونها أو يعملون بها، حسبما ذكرت مجلة Reader's Digest.
1- في يوم العروض
بعض المطاعم تعلن عن العروض في أوقات مختلفة سواء مرة شهريًّا أو في الأعياد
عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في المطاعم التي يمتلكونها أو يعملون بها، حسبما ذكرت مجلة Reader's Digest.
1- في يوم العروض
بعض المطاعم تعلن عن العروض في أوقات مختلفة سواء مرة شهريًّا أو في الأعياد والمناسبات، وهذا الأمر قد يكون اقتصاديًّا بالنسبة لهم أكثر ما له علاقة بالمطبخ، حيث يقول ألبيرتو موريل، الشيف في أحد المطاعم: "بعض المطاعم تعلن عن عرض ويوم خاص من وقت لآخر وهذا في حالة محاولتهم التخلص من بعض الأطعمة التي تنتهي صلاحيتها قريبا أو حتى على وشك التلف بدلا من تقديم الأطعمة الطازجة وذات المكونات المحلية".
2- يرفضون تناول الدجاج
إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون تناول الدجاج المشوي، فمن المحتمل أنك تستمتع بمذاقه في المطاعم أكثر من المنزل، وقال أحد الطهاة: "يمكنني تناول الطعام خارج المنزل، ولكن ما لا أطلبه هو الدجاج، حيث إنه يتم طهيه أكثر من اللازم في المطاعم، ولهذا غالبا ما يتجنب الطهاة طلب الدجاج في المطاعم لعدة أسباب لأن سعرها باهظ، ولا يتم طهيها بطرق جديدة.
3- تلف المحار
غالبًا ما يتم تناول الأسماك يوم العطلة، وهناك بعض المطاعم التي تقدمه طازجا أو قديما وهذا ينطبق أيضا على المحار المفضل لدى بعض الأشخاص.
إذا كان المطعم الذي تتناول فيه الأسماك والمأكولات البحرية له موقع ساحلي، فعندما يتعلق الأمر بالمحار فلا يمكن للطهاة تناوله داخل المطاعم، وذلك لأنه إذا تم تخزينه بشكل خاطئ فقد يقتلهم؛ لأنه يسبب التسمم في تلك الحالة.
4- الخضراوات بجميع أنواعها
إذا كنت تريد تناول أطعمة طازجة وبمكونات محلية الصنع فعليك الابتعاد عن الخضراوات الموجودة في الأطعمة؛ لأنها غالبا ما يتم تخزينها في الفريزر لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي لن يكون مذاقها كما كنت تتوقع.
5- الخبز
دافئ ومحمص، كما يتم تقديمه بالزبدة أو زيت الزيتون، بالرغم من أن سلة الخبز التي يتم وضعها على المائدة في المطاعم تغريك خاصة عند خروجها من الفرن، لكن المتبقي منه قد يُعاد تسخينه، ويتم تقديمه لأشخاص آخرين، ولهذا انتقلت من يد لأخرى، وبالتالي ينصح الطهاة بأن يكونوا حذرين عند قضمه، فهو مليء بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية والجراثيم أيضًا.
6- الأطعمة النباتية
تعتبر أطباق الخضراوات من الأطعمة التي يمكن الابتكار فيها، ويقول أحد الطهاة: "عندما أكون في أحد المطاعم فإني لا أطلب السلطات، لكني أحب تجربة أشياء جديدة ومثيرة لتناول الطعام كالمقبلات، ولأنه يتم استخدام الحرارة العالية فهذا يؤدي إلى إخراج حلاوتها.
7- المقبلات تحتوي على الجراثيم
إذا أصابك الجوع أثناء انتظار الطعام الذي طلبته في أحد المطاعم، فتجنب تناول الوجبات الخفيفة، وذلك لأنه نادرا ما يتم غسل الأطباق بين الزبائن وبالتالي هناك العديد من الأصابع التي غرقت في وعاء المكسرات أو اللب والسوداني، ولهذا عندما يهذب الطهاة إلى المطاعم لا يتناولون هذه الأشياء المليئة بالجراثيم والتي تؤدي إلى إصابتك بالأمراض.