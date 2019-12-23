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«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم

عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في مطاعمهم التي يمتلكونها أو يعملون بها
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
المطاعم
المطاعم
إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة غير التقليدية، فغالبا أنت تحب الذهاب إلى المطاعم المختلفة للاستمتاع بالمذاقات الموجودة والتي تعكس ثقافة كل بلد، كما أن جودة الطعام ليست واحدة في كل الأماكن، فطريقة تحضير الأصناف تحدد السعر والجودة. بالرغم من أنك تحب تناول الطعام من الخارج، لكن غالبا تركز على تناول اللحم في أماكن معينة، خوفًا من أن يكون ليس جيدا كالذي يُقدم في كافيتيريا الجامعة أو العمل، ولكن في الحقيقة تحت الصلصة الفاخرة التي يتم تحضيرها في المطاعم الكبيرة، قد يكون هناك ما لا يعجبك إذا علمت به.
عليك معرفة أن أسرار المطابخ داخل المطاعم الخمس نجوم لا يعرفها سوى الطهاة، لذا يمكن رصد الأطعمة التي لا يمكن للطهاة طلبها لأنفسهم في المطاعم التي يمتلكونها أو يعملون بها، حسبما ذكرت مجلة Reader's Digest. 1- في يوم العروض  بعض المطاعم تعلن عن العروض في أوقات مختلفة سواء مرة شهريًّا أو في الأعياد
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التهاب-المفاصل

الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس

التهاب المفاصل والروماتيزم من الأمراض العصرية التي تواجه العديد من الأشخاص، يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية مثل الزيوت الحيوية، فزيت الكافور وزيت اللافندر وزيت الزنجبيل، وغيرها من الزيوت الحيوية الأخرى، أما النقرس، فيحتاج إلى نظام غذائي فعال، يعمل على التعايش مع هذا المرض، على سبيل المثال يجب ادراج الفواكه والخضراوات والبقوليات إلى نظامك الغذائي، مع مراعاة الذهاب إلى الطبيب، لمعرفة مدى تطور المرض والشفاء منه، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
الشاي المثلج

الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
ليلة نوم هادئة لطفلك

الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
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الاظافر

البقع البيضاء على الأظافر ليست مؤذية.. كيف تعالجها؟

في كثير من الأحيان عندما تقرر الاهتمام بأظافرك، يلفت نظرك وجود بقع بيضاء تظل لفترة طويلة ثم تختفي أو قد تستمر ولا تعرف طريقة لإخفائها، كما قد يخطر في بالك أنك مصاب بمشكلة صحية ظنا منك أنها لديك أنت فقط. تعتبر البقع أو الخطوط البيضاء على الأظافر موجودة لدى الكثير من الأشخاص، وغالبا ما تظهر على أظافر اليدين أو القدمين وفي هذه الحالة تسمى بالأظافر البيضاء، ولكن ما عليك معرفته أن هذه الحالة ليست مؤذية على الإطلاق، وخلال التقرير سيمكنك التعرف على الأسباب والأعراض والطرق التي تساعدك في العلاج وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
مجفف اليدين

دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

يحاول العلماء بذل مجهود كبير ليصبح الإنسان صديقا للبيئة، ومن ثم سيكون عليه تقليل استغلال الطبيعة، وبالنظر إلى مجففات اليدين الموجودة في الحمامات العامة، فهناك دراسة جديدة ركزت على تلك الأداة، خاصة بعد اكتشاف الباحثين أنها تمتص البكتيريا البرازية من هواء الحمام، وتعيدها إلى أيدينا، كما تم نشر الدراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي، ونتائجها تبدو قاطعة. في كل مرة تسحب فيها سيفون الحمام، سواءً كنت في منزلك أو في حمام عام، خاصة إن كان غطاء المرحاض مفتوحا، فإن البكتيريا تنتشر في الهواء.
الكرفس-الإفرنجي بالفول-الأخضر

الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور التي يجب أن تجعلها روتينًا للحياة؛ وذلك من أجل صحتك النفسية والجسدية، كما أن التركيز على الأطعمة الصحية يحميك من كل الأمراض، خاصة الأورام الخبيثة؛ لهذا دائمًا ينصح الخبراء بتناول المغذيات وجعلها جزءًا أساسيا لمحاربة السرطان. قالت إخصائية التغذية فينسيت كاندرويناتا، إن 35% من السرطانات المختلفة مرتبطة بعوامل التغذية، وليس هناك طعام محدد يمكن أن يمنع المرض، بل مزيج من العناصر الغذائية التي يمكنك الحصول عليها من الأصناف المختلفة، يصنع الفارق.
مكياج-الشفاة

«الإيكولاي والبق».. علماء يحذرون من استخدام المكياج

غالبا لا تخلو حقيبة امرأة من المكياج بأنواعه المختلفة، ولكن يجب التفكير في الأمر مرة أخرى، إذ كشفت دراسة حديثة عن أن 90% من منتجات المكياج تحتوي على البكتيريا التي تضم الإيكولاي والمكورة العنقودية. كان المقلق بالنسبة للباحثين خلال الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب الأمراض؛ مثل العدوى الجلدية، وتسمم الدم، كما وجد الباحثون أن "البيوتي بلندر" والإسفنج المستخدمين في وضع كريم الأساس على الوجه ينقلان عددا كبيرا من البكتيريا المؤذية، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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