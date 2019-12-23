شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

بالإضافة إلى الخواص المرطبة والمغذية لزيت جوز الهند وشمع العسل، فإن فيتامين E الموجود في المزيج يحمي من تلف الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن إنتاج الكولاجين في الجلد
توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
تعتبر علامات التقدم بالعمر من الأشياء التي يصعب مكافحتها، ويكون مصحوبًا بالترهل والخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تصبح بارزة، وبالتالي نلجأ لمختلف الكريمات المضادة للشيخوخة، التي تدعي أنها تعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولكن لا توجد فائدة من ذلك، فنادرًا ما تعطينا هذه الكريمات باهظة الثمن أي نتيجة، ولكن
تعتبر علامات التقدم بالعمر من الأشياء التي يصعب مكافحتها، ويكون مصحوبًا بالترهل والخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تصبح بارزة، وبالتالي نلجأ لمختلف الكريمات المضادة للشيخوخة، التي تدعي أنها تعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولكن لا توجد فائدة من ذلك، فنادرًا ما تعطينا هذه الكريمات باهظة الثمن أي نتيجة، ولكن يمكنك الحصول على بشرة نضرة، خالية من العيوب، وما يلي بعض من الكريمات المضادة للشيخوخة وتغذي البشرة في نفس الوقت.
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1- زبدة الشيا وزيت الجوجوبا وشمع العسل
يعتبر شمع العسل مصدرا غنيا بفيتامين A، حيث يعمل على التقليل من ظهور التجاعيد، ويعزز تجديد خلايا الجلد ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، إضافة إلى ذلك، يتميز بخصائص مكافحة لعلامات شيخوخة الجلد، بجانب ذلك، يعمل زيت الجوجوبا على التهدئة من بشرتك، ويمنع أي تشوهات، وبالنسبة لزبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت اللوز، يعملان على التجديد من البشرة وترطيبها بفاعلية كبيرة.
المكونات
ملعقة كبيرة زبدة الشيا
2 ملعقة كبيرة شمع العسل
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا
ملعقة من زيت خشب الصندل
1/4 كوب من زيت اللوز
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2- مزيج الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون
بالنسبة للأفوكادو فهو غني بالفيتامينات A ،C ،D ،E، ويعمل على التحسين من إنتاج الكولاجين في الجلد، وبالتالي يكافح علامات الشيخوخة، وفي هذا المزيج سيكون لعصير القمح مكانة كبيرة، فهو غني بالفيتامينات C و E، ويمتلك خصائص مضادة للأكسدة والشيخوخة، تعمل على التحسين من مرونة الجلد، وتقلل من علامات شيخوخة الجلد.
المكونات
ثمرة ونصف من الأفوكادو الناضج.
ملعقة كبيرة من شمع العسل.
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
ملعقة كبيرة من عصير القمح.
3- مزيج زيت جوز الهند وشمع العسل
بالإضافة إلى الخواص المرطبة والمغذية لزيت جوز الهند وشمع العسل، فإن فيتامين E الموجود في المزيج يحمي من تلف الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن إنتاج الكولاجين في الجلد لمنع شيخوخة الجلد.
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المكونات
1/2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
1/2 ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E 2.
ملعقة كبيرة شمع العسل.
بضع قطرات من الزيت العطري.
4- الخيار وزبدة الشيا والصبار
خلط الصبار والخيار معًا يحسن بشكل كبير من ترطيب الجلد، كما يحتوي الصبار على معدلات عالية من الكولاجين، الذي يتميز بمنح الجلد المرونة التي تحتاجها، بجانب تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، أما الليمون فيعمل على تطهير البشرة بعمق.
المكونات
1/4 كوب من الخيار المبشور.
ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
1/4 كوب من الصبار.
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
1/2 كوب من عصير الليمون.
ما سبق مجموعة رائعة من المكونات التي تجعلك تحصل على كريمات طبيعية، ليس لها أي آثار جانبية على صحة البشرة، ولكن تمنحك النتيجة التي ترغب بها.
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