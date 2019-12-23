شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

بالإضافة إلى الخواص المرطبة والمغذية لزيت جوز الهند وشمع العسل، فإن فيتامين E الموجود في المزيج يحمي من تلف الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن إنتاج الكولاجين في الجلد

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

نضارة البشرة

توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".

تعتبر علامات التقدم بالعمر من الأشياء التي يصعب مكافحتها، ويكون مصحوبًا بالترهل والخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تصبح بارزة، وبالتالي نلجأ لمختلف الكريمات المضادة للشيخوخة، التي تدعي أنها تعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولكن لا توجد فائدة من ذلك، فنادرًا ما تعطينا هذه الكريمات باهظة الثمن أي نتيجة، ولكن