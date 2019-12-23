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شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

بالإضافة إلى الخواص المرطبة والمغذية لزيت جوز الهند وشمع العسل، فإن فيتامين E الموجود في المزيج يحمي من تلف الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن إنتاج الكولاجين في الجلد
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
نضارة البشرة
نضارة البشرة
توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
تعتبر علامات التقدم بالعمر من الأشياء التي يصعب مكافحتها، ويكون مصحوبًا بالترهل والخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تصبح بارزة، وبالتالي نلجأ لمختلف الكريمات المضادة للشيخوخة، التي تدعي أنها تعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولكن لا توجد فائدة من ذلك، فنادرًا ما تعطينا هذه الكريمات باهظة الثمن أي نتيجة، ولكن
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قشر البرتقال

«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة

لكل فاكهة فوائد عديدة، ويعتبر البرتقال من أهم الفواكه التي يجب تناولها في الشتاء، لأنه غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، على سببل المثال يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم، وبالتالي يتميز بخصائص مضادة لنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل تعلم أن قشر البرتقال هام أيضًا، حيث يتميز بعدة استخدامات حيث يعمل على توهج البشرة ويمنحها ملمس ناعم، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية ويكافح علامات تقدم العمر، نقلًا عن "boldsky".
الطماطم

الطماطم.. خضراوات وماسكات مضادة لحب الشباب

تحدثنا مسبقًا عن الكركم وفوائده الرائعة، في عمل ماسكات طبيعية للحفاظ على صحة الشعر والوجه، حيث يحتوي الكركم على مكون قوي يعرف بالكركمين، يساعد في الحصول على هذه الفوائد، وليس التوابل فقط هي من تساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن الخضراوات أيضًا مثل الطماطم لها تأثير خاص، حيث أثبتت العديد من الدراسات فاعلية الطماطم في التخلص من حب الشباب، والآثار التي يتركها، فماسك الطماطم والزبادي ينظف البشرة بعمق من الأتربة والجراثيم، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky".
الاعتناء-بالأظافر-في-رمضان

لتطبيق «المانيكير» بطريقة مثالية.. اتبع 6 حيل سحرية

تهتم المرأة دائمًا بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي، لذا تتبع روتين يومي للحصول على بشرة نضرة ومظهر رائع، وبالنسبة للأظافر، فلها روتين عناية خاص بها، على سبيل المثال إزالة الزوائد الجلدية، وترطيبها باستمرار، بالإضافة إلى استخدام المبرد لكي تكون جميعها في مستوى واحد، وبالنسبة لطلاء الأظافر "المانيكير". توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها، لضمان أن يكون لديك "مناكير" مثالي في المنزل، عن طريق استخدام مرطب جيد ووضع "المانيكير" من المنتصف لأعلى، وغيرها من النصائح الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
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فوائد-الموز -لصحية

هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".
ماسك القناع

ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
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