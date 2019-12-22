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«اتصالات مصر» تؤكد صدارتها لأفضل بيئة عمل للعاملين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
اتصالات مصر
اتصالات مصر
قامت شركة اتصالات مصر برعاية ملتقي Tech Fuze الذي أقيم تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"، وذلك بحضور نحو 10 آلاف خبير في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ما ساهم في توفير فرصة مناسبة للشركة لتدعيم صفوفها بكوادر جديدة ومتميزة، وقالت داليا الجزيري الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بشركة اتصالات مصر: "حينما قررنا رعاية هذا الحدث الكبير كان لعدة أهداف في مقدمتها التعرف على مزيد من الكوادر المتميزة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ومن ثم استقطابهم للعمل معنا، وذلك من منطلق أن تقديم أفضل خدمة للعميل يجب أن تخرج من بيئة عمل متميزة وموظفين أكفاء".
وأشارت الجزيري إلى أن فوز شركة اتصالات مصر بلقب أفضل بيئة عمل وجهة توظيفية في مصر لعام 2019، لم يأت من فراغ، ولكن لوجود استراتيجية تسير عليها الشركة بتوفير بيئة عمل متميزة، تعزز من مدى نجاح رؤية الإدارة التي تتولى شئون تنمية الموارد البشرية وهو ما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة لكافة عملاء الشركة.وأضافت
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تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.
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السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
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فائدة 10%.. كيف تستفيد بمبادرة المركزي لمتوسطي الدخل

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10 %، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط. تستهدف المبادرة الجديدة توفير الوحدات السكنية للشباب والأسرة متوسطي الدخل، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه. وحددت مبادرة البنك المركزي الثمن الأقصى الوحدة ضمن مبادرة الإسكان متوسطي الدخل بـ2.25 مليون جنيه.
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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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حازم متولي - يتسلم جائزة تليكوم ريفيو

اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل للاتصالات بإفريقيا

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ 13، وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين آدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وإفريقيا.
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اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية لخدمة المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فقد استطاعت الشركة بعد منافسة قوية، أن تفوز بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.
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اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
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رئيس «اتصالات مصر»: انتظروا نقلة كبيرة فى خدمة «اتصالات كاش»

لكل شركة من شركات المحمول فى السوق المصرية ما يميزها عن منافسيها، وبالحديث عن شركة اتصالات مصر التى تعد آخر من دخل سوق المحمول من الشركات الأجنبية، نجدها قد حققت تقدما كبيرا جدا خلال السنوات الـ12 التى قضتها فى السوق، إذ أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه استثمارات، وتمكنت من وضع بصمة الحداثة والتطور فى مجال المحمول، وباتت الشركة التى تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما تثبته شركة «اتصالات مصر» فى كل خدمة تطرحها للعميل مؤخرًا. ونتحدث مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، حول مشاركتهم فى معرض Cairo ICT 2019.
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