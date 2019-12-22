«اتصالات مصر» تؤكد صدارتها لأفضل بيئة عمل للعاملين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

اتصالات مصر

قامت شركة اتصالات مصر برعاية ملتقي Tech Fuze الذي أقيم تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"، وذلك بحضور نحو 10 آلاف خبير في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ما ساهم في توفير فرصة مناسبة للشركة لتدعيم صفوفها بكوادر جديدة ومتميزة، وقالت داليا الجزيري الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بشركة اتصالات مصر: "حينما قررنا رعاية هذا الحدث الكبير كان لعدة أهداف في مقدمتها التعرف على مزيد من الكوادر المتميزة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ومن ثم استقطابهم للعمل معنا، وذلك من منطلق أن تقديم أفضل خدمة للعميل يجب أن تخرج من بيئة عمل متميزة وموظفين أكفاء".

وأشارت الجزيري إلى أن فوز شركة اتصالات مصر بلقب أفضل بيئة عمل وجهة توظيفية في مصر لعام 2019، لم يأت من فراغ، ولكن لوجود استراتيجية تسير عليها الشركة بتوفير بيئة عمل متميزة، تعزز من مدى نجاح رؤية الإدارة التي تتولى شئون تنمية الموارد البشرية وهو ما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة لكافة عملاء الشركة.وأضافت

وأشارت الجزيري إلى أن فوز شركة اتصالات مصر بلقب أفضل بيئة عمل وجهة توظيفية في مصر لعام 2019، لم يأت من فراغ، ولكن لوجود استراتيجية تسير عليها الشركة بتوفير بيئة عمل متميزة، تعزز من مدى نجاح رؤية الإدارة التي تتولى شئون تنمية الموارد البشرية وهو ما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة لكافة عملاء الشركة.

وأضافت الجزيري علاوة على ذلك، نقدم لهم أفضل بيئة عمل وثقافة تدعمها قيمنا الأساسية، مما يساعدهم على الحفاظ على التوازن في الحياة العملية، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في أنشطتنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية".



وأضافت أن أحد اهم الأسباب وراء ريادة شركة "اتصالات مصر" هو الاستثمار في موظفينا كشركاء في النجاح ومساهم رئيسي في تعظيم أرباح الشركة، ويسعدنا أن المعايير الثقافية والبيئة الخاصة باتصالات تتماشي مع المعايير الدولية المتعارف عليها.





