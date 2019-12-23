عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

تحرير:أحمد جاد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

علي عبد العال

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد النائب على أن ذلك يرجع إلى الفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية، مؤكدًا أن هؤلاء هم المستفيدون من الأوضاع السيئة، وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المكاتب الاستشارية طمعت في المواطنين، وتربح منهم بشكل كبير، خاصة أن الأمر مقصور عليهم. وقال الدكتور علي عبدالعال،