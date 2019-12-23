عبد العال لنائب: أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني

تحرير:أحمد جاد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

علي عبد العال

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، محاولة النائب محمد عطا سليم الحصول على الكلمة بطريقة مخالفة للائحة، وذلك للتعليق على قانون التصالح في المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة، إذ وجه عبد العال خلال الجلسة العامة، حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة قائلا: «على فكرة ممكن أكون شرس جدًا وعندي القدرة على ذلك ولكن لساني لا يُطاوعني ولا أسمح لنفسي بذلك»، متابعًا: «أعلم أن هناك حماسا للنواب وأن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب، معلش».

وطالب رئيس البرلمان النائب محمد عطا سليم بالالتزام بقرار إغلاق باب المناقشة، قائلا: «إذا كانت طريقته هي الزعيق ومقتنع بيه فهو حر». وقال علي عبد العال للنائب: «يا ابني التزم حدود اللياقة في التعامل مش كده يعنى كده تسيء لنفسك». وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس