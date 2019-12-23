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عبد العال لنائب: أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني

تحرير:أحمد جاد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
علي عبد العال
علي عبد العال
انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، محاولة النائب محمد عطا سليم الحصول على الكلمة بطريقة مخالفة للائحة، وذلك للتعليق على قانون التصالح في المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة، إذ وجه عبد العال خلال الجلسة العامة، حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة قائلا: «على فكرة ممكن أكون شرس جدًا وعندي القدرة على ذلك ولكن لساني لا يُطاوعني ولا أسمح لنفسي بذلك»، متابعًا: «أعلم أن هناك حماسا للنواب وأن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب، معلش».
وطالب رئيس البرلمان النائب محمد عطا سليم بالالتزام بقرار إغلاق باب المناقشة، قائلا: «إذا كانت طريقته هي الزعيق ومقتنع بيه فهو حر». وقال علي عبد العال للنائب: «يا ابني التزم حدود اللياقة في التعامل مش كده يعنى كده تسيء لنفسك». وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
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وزير التموين يطالب بإقرار رسم وارد على السكر المستورد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
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نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".
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وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
مجلس-النواب (1)

نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
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