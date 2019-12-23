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الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
كتاب مصر
كتاب مصر
تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بعد غد الأربعاء، حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد. وذكرت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، أن الجوائز تشمل جائزة التميز "وقيمة كل منها 10000 جنيه" وفاز "بجائزة التميز- فرع شعر العامية" فؤاد حجاج، كما فاز "بجائزة التميز- فرع شعر الفصحى" أحمد عبد الحفيظ شحاتة، وذهبت "جائزة التميز- فرع الرواية" إلى فتحي إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبي الدكتور عونى عبد الرؤوف، وعلم اللغة فاز بها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.
وعن جوائز الاتحاد "وقيمة كل منها 10000 جنيه"، فاز بجائزة شعر الفصحى الشاعر محمد محمد عيسى، والنقد الأدبي فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامي، وجائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، وشعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتور سحر سامي، وجائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي، وأدب ألأطفال فازت
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أحلام مستغانمي: أعمل على رواية تتناول تاريخ بلادي ما بعد الاستقلال

أعلنت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أنها تعكف حاليا على كتابة رواية تاريخية عن الجزائر، ستركّز على فترة ما بعد الاستقلال وستروي قصصًا عن والدها؛ مبيّنةً أنها تريد من خلال هذا الكتاب العودة إلى الوراء، لفهم الحال الذي عليه العرب اليوم وكيف وصلوا إليه. وكشفت صاحبة "ذاكرة الجسد"، بأن هذا العمل أيضا فرصة للتأريخ للجزائر في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، وللأمة العربية؛ حيث كان كل شيءٍ في تلك المرحلة متداخلًا ومتقاطعًا، موضحة أن لفهم ما عصفَ بالجزائر، يتوجّب فهم ماذا كان يدور في محيطها.
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أحمد مراد: الكتابة مشروع حياة متكامل يحتاج إلى تخطيط

أكد الروائي أحمد مراد، أن الكتابة مشروع حياة متكامل، له دراسة وتخطيط واشتغال طويل، ويجب على الكاتب الجيد أن يأخذ على عاتقه تقديم أعمال ممتعة ومشبعة بالوعي للقارئ، وألا يكتب بشكل عفوي فقط، خاصة في مجال الرواية التي وصفها بأنها "كذبة كبيرة" وتختلف عن القصة من ناحية الشكل والتقنيات والأساليب. جاء ذلك خلال جلسة، أدارها الإعلامي محمد ماجد السويدي، بعنوان "كانت ليلة مظلمة وعاصفة"، أقيمت ضمن الفعاليات الثقافية التي ينظمها معرض (الشارقة) الدولي للكتاب في دورته الـ38 حتى 9 من نوفمبر الجاري، وتحدث فيها الروائي المصري حول الكثير من الموضوعات التي تتعلق بأعماله الأدبية وعلاقته بالسينما والدور الذي يجب أن يلعبه الروائي في عصرنا الراهن.
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شعبان يوسف يعيد إحياء رواية «الحب والصمت» لعنايات الزيات

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