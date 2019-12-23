الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بعد غد الأربعاء، حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد. وذكرت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، أن الجوائز تشمل جائزة التميز "وقيمة كل منها 10000 جنيه" وفاز "بجائزة التميز- فرع شعر العامية" فؤاد حجاج، كما فاز "بجائزة التميز- فرع شعر الفصحى" أحمد عبد الحفيظ شحاتة، وذهبت "جائزة التميز- فرع الرواية" إلى فتحي إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبي الدكتور عونى عبد الرؤوف، وعلم اللغة فاز بها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.

وعن جوائز الاتحاد "وقيمة كل منها 10000 جنيه"، فاز بجائزة شعر الفصحى الشاعر محمد محمد عيسى، والنقد الأدبي فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامي، وجائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، وشعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتور سحر سامي، وجائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي، وأدب ألأطفال فازت