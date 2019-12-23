سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

دقلو

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.

وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد.وتستضيف جوبا "عاصمة جمهورية جنوب السودان" مباحثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية