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سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
دقلو
دقلو
عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.
وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد.وتستضيف جوبا "عاصمة جمهورية جنوب السودان" مباحثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية
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نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
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وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

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إعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

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السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
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وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
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وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".
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