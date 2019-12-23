رياضة

كارلو أنشيلوتي: متشوق للعمل مع إيفرتون

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن فريقه يرغب في المنافسة والمشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، الخاص بتقديم المدرب الإيطالي، قائلا: "هذا النادي يرغب في التطور والمنافسة، كل من قابلتهم يوم السبت كانوا رائعين، الرئيس والإدارة والمشجعين، لقد كان يوما جيدا جدا بالنسبة لي، الآن لدي فكرة عن هذا الفريق، وسأبدأ عملي بالكثير من الالتزام، أنا متشوق للغاية، أرغب في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على التطور ومساندة النادي".
وواصل أنشيلوتي حديثه، قائلا: "هدفنا هو المحاولة ولعب كرة قدم أفضل، هؤلاء اللاعبون لديهم ما يكفي من جودة للعب بشكل أفضل.. دانكان فيرجسون قام بعمل رائع؛ لأن الفريق أظهر روحا ممتازة". وأضاف: "سنحاول أن نلعب كرة هجومية، المشجعون يرغبون في رؤيتنا نلعب بهذه الطريقة، وأريد أن أضع أسلوب لعب جيدا للغاية لهذا
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زيدان: قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير

عبّر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن إحباطه لعدم الفوز أمام ضيفه أتلتيك بلباو، لكنه أبدى في الوقت ذاته ارتياحه لخلق الفرص، وذلك بعد أن أكتفى الملكي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني. وقال مدرب ريال مدريد: "أنا محبط لأجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت لنا هو أمر محبط، وفي كرة القدم عليك أن تُدخل الكرة، وفي آخر 3 مباريات سنحت لنا العديد من الفرص دون أن نسجل".
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أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

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محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
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أستون فيلا

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

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إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
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مانشستر سيتي يصطدم بليستر اليوم في البريميرليج

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة 7:30 مساء، في واحدة من قمم الجولة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مباراة سابقة، حقق خلالها السيتي الانتصار في 8 مباريات مقابل 6 انتصارات لليستر، وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 21 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للاعبي ليستر سيتي.
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العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
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