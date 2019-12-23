كارلو أنشيلوتي: متشوق للعمل مع إيفرتون

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

كارلو أنشيلوتي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن فريقه يرغب في المنافسة والمشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، الخاص بتقديم المدرب الإيطالي، قائلا: "هذا النادي يرغب في التطور والمنافسة، كل من قابلتهم يوم السبت كانوا رائعين، الرئيس والإدارة والمشجعين، لقد كان يوما جيدا جدا بالنسبة لي، الآن لدي فكرة عن هذا الفريق، وسأبدأ عملي بالكثير من الالتزام، أنا متشوق للغاية، أرغب في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على التطور ومساندة النادي".

وواصل أنشيلوتي حديثه، قائلا: "هدفنا هو المحاولة ولعب كرة قدم أفضل، هؤلاء اللاعبون لديهم ما يكفي من جودة للعب بشكل أفضل.. دانكان فيرجسون قام بعمل رائع؛ لأن الفريق أظهر روحا ممتازة". وأضاف: "سنحاول أن نلعب كرة هجومية، المشجعون يرغبون في رؤيتنا نلعب بهذه الطريقة، وأريد أن أضع أسلوب لعب جيدا للغاية لهذا