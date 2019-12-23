نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي
تحرير:التحرير
٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
خاشقجي
أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم".
وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".
وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، اليوم الإثنين، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، إن "الأحكام التي أصدرتها
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، اليوم الإثنين، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، إن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا".
وشوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث كان سينجز أوراق زواجه. وبحسبما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة.
وقالت حينها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ"سي آي إيه" إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين نفوا الأمر، مؤكدين أنه لا دور له في ذلك.