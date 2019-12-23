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نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

تحرير:التحرير ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
خاشقجي
خاشقجي
أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، اليوم الإثنين، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، إن "الأحكام التي أصدرتها
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إعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي. وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
سفاح-نيوزيلندا

نيوزيلندا: المواطنون سلموا 50 ألف سلاح بعد حادث «كرايستتشيرش»

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، أن المواطنين سلموا أكثر من 50 ألف سلاح مرخص، في إطار برنامج إعادة شراء الأسلحة الذي أعقب قرار منع حيازة المواطنين للأسلحة بعد مذبحة "كرايستتشيرش" التي وقعت في مارس الماضي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكومة منعت حيازة أغلب أنواع الأسحلة القتالية نصف الأوتوماتيكية قبل مرور شهر من حادثة "كرايستتشيرش" التي راح ضحيتها 51 مصليا في إطلاق نار شنه مسلح متطرف على مسجدين. وأضافت الشبكة، أن الشرطة أطلقت بعد ذلك البرنامج الذي بلغت مدته ستة أشهر، منوهة بأنه انتهى مساء أمس الجمعة، وشهدت مقرات تسليم الأسلحة تزايدا في إقبال المواطنين عليها في الدقائق الأخيرة.
سجن

مقتل وإصابة 34 شخصًا في أعمال شغب بسجن في هندوراس

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دونالد ترامب

واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية. وقالت أورتاجوس في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".
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