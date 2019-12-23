نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

تحرير:التحرير ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

خاشقجي

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".

وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، اليوم الإثنين، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، إن "الأحكام التي أصدرتها