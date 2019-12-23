رياضة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويطالب بتحكيم عادل

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
المقاصة
المقاصة
أبدى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استياءه من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الأخيرة بالدوري، مؤكدًا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية على فريق المقاصة، والتقليل من شأنه. وأوضح هويدي: "الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطًا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام، المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".
وقال هويدي: "سبق أن تقدمنا بشكاوى لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس، وبعد مباراة الزمالك في الدوري، ولم يتم معاقبة أو إيقاف الحكمين محمد معروف ومحمد عادل رغم أن الاستديوهات التحليلية اعترفت بالأخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة، ولم يتم إيقاف مساعد حكم مباراة
اقرأ المزيد
الاهلي والاتحاد

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم، وأضاف قفشة الهدف الثاني، وعزز أزارو بهدف ثالث، واختتم معلول رباعية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة وظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الزمالك الرابع.
هشام التيازي

إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، على خلفية قراراته في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد قبل يومين، حيث احتسب 4 ركلات جزاء غير صحيحة، ثلاثة منها لأولمبيك خريبكة، خلال المواجهة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المغربي، والتي انتهت بفوز خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.
اقرأ المزيد من الأخبار
نادى-طنطا

التعادل يحسم مواجهة طنطا والمقاصة المثيرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نتائجه السلبية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز الحادي عشر بتسع نقاط. فريق مصر المقاصة فشل في تحقيق أي انتصار منذ الأسبوع الرابع بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، حيث حقق الفريق "الفيومي" تعادلين وثلاث هزائم.
مصر للمقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أحمد حسام ميدو (1)

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]