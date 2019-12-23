المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويطالب بتحكيم عادل

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

المقاصة

أبدى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استياءه من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الأخيرة بالدوري، مؤكدًا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية على فريق المقاصة، والتقليل من شأنه. وأوضح هويدي: "الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطًا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام، المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".

وقال هويدي: "سبق أن تقدمنا بشكاوى لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس، وبعد مباراة الزمالك في الدوري، ولم يتم معاقبة أو إيقاف الحكمين محمد معروف ومحمد عادل رغم أن الاستديوهات التحليلية اعترفت بالأخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة، ولم يتم إيقاف مساعد حكم مباراة