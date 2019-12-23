المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

المقاولون

واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.

المباراة جاءت متوسطة المستوى، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 38، ونجح فريق المقاولون في تسجيل هدف التقدم بعد هجمة منظمة، انتهت بكرة عرضية من أمير عابد، استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية سكنت شباك الإسماعيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ذئاب الجبل، بهدف نظيف. وفي