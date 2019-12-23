رياضة

المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
المقاولون
المقاولون
واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.
المباراة جاءت متوسطة المستوى، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 38، ونجح فريق المقاولون في تسجيل هدف التقدم بعد هجمة منظمة، انتهت بكرة عرضية من أمير عابد، استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية سكنت شباك الإسماعيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ذئاب الجبل، بهدف نظيف. وفي
اقرأ المزيد
الاهلي والاتحاد

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم، وأضاف قفشة الهدف الثاني، وعزز أزارو بهدف ثالث، واختتم معلول رباعية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة وظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الزمالك الرابع.
هشام التيازي

إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، على خلفية قراراته في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد قبل يومين، حيث احتسب 4 ركلات جزاء غير صحيحة، ثلاثة منها لأولمبيك خريبكة، خلال المواجهة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المغربي، والتي انتهت بفوز خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويطالب بتحكيم عادل

أبدى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استياءه من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الأخيرة بالدوري، مؤكدًا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية على فريق المقاصة، والتقليل من شأنه. وأوضح هويدي: "الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطًا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام، المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".
اقرأ المزيد من الأخبار
الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الشناوي

إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

النحاس بعد الفوز على الحدود: نعاني من ضغط المباريات

عبر عماد النحاس المدير المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن غضبه، بسبب ضغط المباريات، موضحًا أنه لم يتحدث عن هذا الأمر بعد مباراة وادي دجلة الماضية، بسبب خسارته للقاء، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر فوز فريقه على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلًا: "لم أتحدث عن ضغط المباريات، لأننا خسرنا أمام دجلة، لكن اليوم أتحدث وأنا فائز والحمد لله أننا استطعنا الفوز، فالخسارة الماضية جاءت في توقيت صعب".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بفوزه على الجونة

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء عماد النحاس، رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل، ونفس النقطة عن بيراميدز، الذي لعب ستة مباريات، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]