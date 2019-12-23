الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

تحرير:محمد فتحي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.

وأوضح الطيب، أن الأزهر يرى أن البداية الحقيقية لتحقيق السلام هي بتحقيقه أوّلًا بين أتباع الأديان، وبالإقرار ببراءة جميع الأديان من العنف والإرهاب، وهو ما اتفقت عليه مع البابا فرانسيس طوال فترة عملنا المشترك معا، وما جسدته وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي صغناها سويا من أجل الإنسانية والسلام العالمي. من