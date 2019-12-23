رياضة

إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
الحكم هشام التيازي
الحكم هشام التيازي
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، على خلفية قراراته في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد قبل يومين، حيث احتسب 4 ركلات جزاء غير صحيحة، ثلاثة منها لأولمبيك خريبكة، خلال المواجهة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المغربي، والتي انتهت بفوز خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير.
وجاء البيان كالتالي: "بعد المستوى الذي ظهر به الحكم هشام التيازي، والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة التي جمعت يوم السبت 21 ديسمبر 2019 بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول". "وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام
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الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

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أزمة جديدة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني

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