جريمة

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 296 سيجارة إلكترونية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
سيجارة إلكترونية
سيجارة إلكترونية
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون. وذكرت جمارك سفاجا، في بيان اليوم الإثنين، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصري؛ لذا تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من مأموري الحركة.
وتبين بالتفتيش وجود 296 سيجارة إلكترونية و1450 علبة زيوت للشيش الإلكترونية مخبأة في جيوب سرية داخل 5 أبواب خشبية ويصعب الوصول إليها بالتفتيش العادي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و750 ألف جنيه.وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية
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كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

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أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
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«ترامادول».. ضبط راكب بحوزته مخدرات في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، تم الاشتباه في راكب مصري إذ بدت عليه علامات الارتباك الشديد، وبسؤاله إن كان يحمل أشياء ممنوعة أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكسراي فتم تأكيد الاشتباه.
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