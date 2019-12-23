جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 296 سيجارة إلكترونية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

سيجارة إلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون. وذكرت جمارك سفاجا، في بيان اليوم الإثنين، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصري؛ لذا تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من مأموري الحركة.

وتبين بالتفتيش وجود 296 سيجارة إلكترونية و1450 علبة زيوت للشيش الإلكترونية مخبأة في جيوب سرية داخل 5 أبواب خشبية ويصعب الوصول إليها بالتفتيش العادي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و750 ألف جنيه.وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية