رياضة

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم، وأضاف قفشة الهدف الثاني، وعزز أزارو بهدف ثالث، واختتم معلول رباعية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة وظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الزمالك الرابع.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم للأهلي، بعدما استقبل عرضية علي معلول، بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 54، أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للأهلي، بعد عرضية أرضية من جونيور أجايي، إلى قفشة، الذي سددها
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