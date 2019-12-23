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برلمانية بالشرقية عن إطلاقها النار: «فرح بنتي وعقبال عندكم»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
نوسيلة أبو العمرو
نوسيلة أبو العمرو
كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به". وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن كل الرجال تضرب نار من أسلحة في الأفراح، ولا يوجد أي ضجة تثار ضدهم، معقبة: "هى الضجة دي عشان أنا ست ولا عشان نائبة".
وأوضحت النائبة، أنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، وإطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وتابعت: "ده فرح بنتي وكنت سعيدة جدا وأنا بضرب نار، ورغم كل الضجة دي أنا
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النائبة- بثينة -ابو -العمر

نائبة الشرقية لأحمد موسى: «هضربلك نار في فرح أولادك»

قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، إنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، وإطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وأضافت "نوسيلة"، مازحة مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو عزمتنى فى فرح أولادك هاجى أضربلك نار".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.
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عبد العال لنائب: أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، محاولة النائب محمد عطا سليم الحصول على الكلمة بطريقة مخالفة للائحة، وذلك للتعليق على قانون التصالح في المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة، إذ وجه عبد العال خلال الجلسة العامة، حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة قائلا: «على فكرة ممكن أكون شرس جدًا وعندي القدرة على ذلك ولكن لساني لا يُطاوعني ولا أسمح لنفسي بذلك»، متابعًا: «أعلم أن هناك حماسا للنواب وأن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب، معلش».
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عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
الشرطة-الأمريكية

احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
الشرطة-الهندية (2)

مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
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