برلمانية بالشرقية عن إطلاقها النار: «فرح بنتي وعقبال عندكم»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

نوسيلة أبو العمرو

كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به". وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن كل الرجال تضرب نار من أسلحة في الأفراح، ولا يوجد أي ضجة تثار ضدهم، معقبة: "هى الضجة دي عشان أنا ست ولا عشان نائبة".

وأوضحت النائبة، أنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، وإطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وتابعت: "ده فرح بنتي وكنت سعيدة جدا وأنا بضرب نار، ورغم كل الضجة دي أنا