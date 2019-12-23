سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائبة الشرقية لأحمد موسى: «هضربلك نار في فرح أولادك»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
نوسيلة أبو العمرو
نوسيلة أبو العمرو
قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، إنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، وإطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وأضافت "نوسيلة"، مازحة مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو عزمتنى فى فرح أولادك هاجى أضربلك نار".
كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".وتابعت: "ده فرح بنتي وكنت سعيدة جدا وأنا بضرب نار، ورغم كل الضجة دي أنا مش ندمانة، وعقبال شباب مصر كلهم يفرحوا"، معتبرة
اقرأ المزيد
النائبات-فى-مجلس-النواب

نائبة «ضرب النار» لأحمد موسى: الإخوان السبب (فيديو)

قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، إنها لا تقصد إلحاق الضرر بأحد، ولكن تستخدمه في وقت فرح وسعادة، معتبرة أن اقتراب الانتخابات ومحاولات الإخوان لتشويه البعض سببا في إحداث الموقف هذه الضجة. وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن ما فعلته ليس غريبا، ولكن المشكلة أنها السيدة، معقبة: "أنا أم وعايزة أفرح.. ولا الفرحة حرام على النواب".
النائبة- بثينة -ابو -العمر

برلمانية بالشرقية عن إطلاقها النار: «فرح بنتي وعقبال عندكم»

كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به". وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن كل الرجال تضرب نار من أسلحة في الأفراح، ولا يوجد أي ضجة تثار ضدهم، معقبة: "هى الضجة دي عشان أنا ست ولا عشان نائبة".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال لنائب: أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، محاولة النائب محمد عطا سليم الحصول على الكلمة بطريقة مخالفة للائحة، وذلك للتعليق على قانون التصالح في المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة، إذ وجه عبد العال خلال الجلسة العامة، حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة قائلا: «على فكرة ممكن أكون شرس جدًا وعندي القدرة على ذلك ولكن لساني لا يُطاوعني ولا أسمح لنفسي بذلك»، متابعًا: «أعلم أن هناك حماسا للنواب وأن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب، معلش».
اقرأ المزيد من الأخبار
النائبة- بثينة -ابو -العمر

برلمانية بالشرقية عن إطلاقها النار: «فرح بنتي وعقبال عندكم»

كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به". وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن كل الرجال تضرب نار من أسلحة في الأفراح، ولا يوجد أي ضجة تثار ضدهم، معقبة: "هى الضجة دي عشان أنا ست ولا عشان نائبة".
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
احمد -موسى

أحمد موسى: مصروفات منتدى شباب العالم ليست من أموال الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدوى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن منتدى الشباب أمواله ومصروفاته ليست من موازنة الدولة المصرية، متابعًا: «لا يوجد جنيه واحد لمنتدى الشباب أو لأي مؤتمر يأتي من وزارة المالية». وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن رجال العالم والبنوك الوطنية هم الرعاة للمنتدى. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]