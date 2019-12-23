نائبة الشرقية لأحمد موسى: «هضربلك نار في فرح أولادك»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

نوسيلة أبو العمرو

قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، إنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، وإطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وأضافت "نوسيلة"، مازحة مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو عزمتنى فى فرح أولادك هاجى أضربلك نار".

كشفت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، أنها ستقوم بتسليم سلاحها إلى مديرية أمن الشرقية غدًا، بعدما أخطأت، معتذرة: "ليس من العيب أن أعتذر عن أي خطأ أقوم به".وتابعت: "ده فرح بنتي وكنت سعيدة جدا وأنا بضرب نار، ورغم كل الضجة دي أنا مش ندمانة، وعقبال شباب مصر كلهم يفرحوا"، معتبرة