نائبة «ضرب النار» لأحمد موسى: الإخوان السبب (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

نواب

قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بالشرقية، إنها لا تقصد إلحاق الضرر بأحد، ولكن تستخدمه في وقت فرح وسعادة، معتبرة أن اقتراب الانتخابات ومحاولات الإخوان لتشويه البعض سببا في إحداث الموقف هذه الضجة. وأضافت "أبو العمرو"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن ما فعلته ليس غريبا، ولكن المشكلة أنها السيدة، معقبة: "أنا أم وعايزة أفرح.. ولا الفرحة حرام على النواب".

وأضافت النائبة نوسيلة إسماعيل، أنها قبل أن تكون برلمانية، فهى أم مصرية، معلقة: "لو كنت غلط فهو خطأ غير مقصود، والفرحة كانت شديدة، فأنا بعتذر على الهواء"، منوهة بأنه ليس لديها مانع من تسليم السلاح إذا طلبت مديرية الأمن ذلك، فالقانون فوق الجميع، معلقة: "وعد أسلم السلاح بس مش النهاردة عشان عيد ميلادي،