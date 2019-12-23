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رئيس وزراء السودان يعفي قيادات في الخدمة المدنية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
حمدوك
حمدوك
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ. كما أصدر الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، قرارا بإعفاء عبدالعظيم عوض، من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ.               كما أصدر حمدوك، بناء على توصية وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قرارا بإعفاء رحمة
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علم فلسطين

«سياحة فلسطين»: استقبلنا 3.5 مليون سائح في 2019

أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائحًا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأمريكية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين. ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأمريكية، والإيطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.
احمد-المسماري (2)

المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، مشيدا بدعم والدور المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى. وقال في مقابلة مع قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، "إن مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي و أوقات الجفاف"، مضيفا أن الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبو رواش، ومن هذا المكان انطلق الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءً عقائديا.
جمال خاشقجى

نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
محمد حمدان دقلو

سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.
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محمد حمدان دقلو

سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
البشير

التحفظ ومصادرة أمواله.. السن ينقذ البشير من السجن

شهد السودان اليوم السبت، أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق عمر البشير، بعد أن أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي، وتم الحكم بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله. وقضت المحكمة الجنائية السبت، بإيداع الرئيس المعزول بمؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضده، لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
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