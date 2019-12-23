رياضة

البرنس يثير الجدل بعد ظهوره مع جهاز البدري

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
البرنس مع جاز الفراعنة
البرنس مع جاز الفراعنة
أثار ظهور الشيف ناصر البرنس في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، رفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلت الجماهير عن سر وجوده في هذا المكان إلى جوار الجهاز الفني وهل عاد مرة أخرى للعمل في المنتخب بعد أن سبق وعمل مسؤول تغذية أثناء فترة أجيري، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البرنس الجدل حيث سبق وأن تعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة لانتقادات شديدة بعد أن قاموا بتعيين البرنس مسؤل تغذية للمنتخب الأول.
وسخرت الجماهير في ذلك الوقت من هذا القرار في ظل ما هو متعارف عن الوجبات التى يقدمها الشيف في مطعمه الشهير في منطقة إمبابة والتي نعلم جميعا أن هذه الوجبات لا تتناسب مع النظام الغذائى الذي من المفترض أن يلتزم به لاعب الكرة. وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة
اقرأ المزيد
الاهلي والاتحاد

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم، وأضاف قفشة الهدف الثاني، وعزز أزارو بهدف ثالث، واختتم معلول رباعية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة وظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الزمالك الرابع.
هشام التيازي

إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، على خلفية قراراته في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد قبل يومين، حيث احتسب 4 ركلات جزاء غير صحيحة، ثلاثة منها لأولمبيك خريبكة، خلال المواجهة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المغربي، والتي انتهت بفوز خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
محمد-صلاح -وابو- تريكة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي يحلم بالعودة لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه يسعى لاستغلال تجربته الحالية مع الفريق من أجل استعادة مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مهاجم الزمالك السابق: "أضع ضمن طموحاتي العودة لصفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، ولدي 27 سنة وأحلامي كبيرة، بالوجود ضمن قائمة منتخب مصر، وهذا شرف كبير أتمنى تحقيقه من جديد". وحرص باسم مرسي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "لا تستمع إلى أحد، وركز فقط في المستطيل الأخضر، ولا تكرر خطأك وتستمع لوجهات النظر، كنت أفعل ذلك وتأثرت بشكل كبير".
أسامة خليل (5)

أسامة خليل يتحدث عن إنجاز الأولمبي وأزمة الزمالك

حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن إنجاز المنتخب الأولمبي الذي توج ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، شيطاني وبالصدفة، لعدم وجود نظام في الكرة المصرية، رافضًا ضم أي لاعب من المنتخب الأول، للمشاركة في الأولمبياد مع أبناء شوقي غريب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]