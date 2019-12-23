البرنس يثير الجدل بعد ظهوره مع جهاز البدري

تحرير:علي الزيني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

البرنس مع جاز الفراعنة

أثار ظهور الشيف ناصر البرنس في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، رفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلت الجماهير عن سر وجوده في هذا المكان إلى جوار الجهاز الفني وهل عاد مرة أخرى للعمل في المنتخب بعد أن سبق وعمل مسؤول تغذية أثناء فترة أجيري، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البرنس الجدل حيث سبق وأن تعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة لانتقادات شديدة بعد أن قاموا بتعيين البرنس مسؤل تغذية للمنتخب الأول.

وسخرت الجماهير في ذلك الوقت من هذا القرار في ظل ما هو متعارف عن الوجبات التى يقدمها الشيف في مطعمه الشهير في منطقة إمبابة والتي نعلم جميعا أن هذه الوجبات لا تتناسب مع النظام الغذائى الذي من المفترض أن يلتزم به لاعب الكرة. وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة