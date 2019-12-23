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«سياحة فلسطين»: استقبلنا 3.5 مليون سائح في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
فلسطين
فلسطين
أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائحًا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأمريكية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين. ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأمريكية، والإيطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.
جاءت تصريحات الوزيرة، اليوم الإثنين، عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، مشيرة الى ان شعار العيد لهذا العام كان "الميلاد رسالة فرح"، وبالرغم من كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال، إلا أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائي الفلسطيني
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احمد-المسماري (2)

المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، مشيدا بدعم والدور المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى. وقال في مقابلة مع قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، "إن مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي و أوقات الجفاف"، مضيفا أن الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبو رواش، ومن هذا المكان انطلق الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءً عقائديا.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

رئيس وزراء السودان يعفي قيادات في الخدمة المدنية

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ. كما أصدر الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، قرارا بإعفاء عبدالعظيم عوض، من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
جمال خاشقجى

نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
محمد حمدان دقلو

سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.
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محمد -اشتية

رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
قوات الاحتلال - فلسطين

لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.
قوات الاحتلال - فلسطين

هيئة الأسرى: 5 آلاف فلسطيني بينهم 200 طفل في سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 200 طفل و38 امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.
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