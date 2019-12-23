«سياحة فلسطين»: استقبلنا 3.5 مليون سائح في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

فلسطين

أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائحًا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأمريكية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين. ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأمريكية، والإيطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.

جاءت تصريحات الوزيرة، اليوم الإثنين، عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، مشيرة الى ان شعار العيد لهذا العام كان "الميلاد رسالة فرح"، وبالرغم من كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال، إلا أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائي الفلسطيني