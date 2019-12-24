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سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن السوق المصرية ما زالت جذابة لمستثمري المحافظ، كما أن تجار الفائدة تسابقوا إلى السوق المصرية نظرا لارتفاع العائد بنحو 14% على السندات المقومة بالجنيه. وأضافت بلومبرج، أن المستثمرين العالميين حصلوا على عائدات مرتفعة من أسواق الديون الأفريقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تواصل تلك الأسواق أدائها الإيجابي خلال 2020 إذا واصلت البنوك المركزية حول العالم اتجاهها لعدم رفع أسعار الفائدة، وذلك مع مواصلة المستثمرين البحث عن العائدات المرتفعة في أسواق أفريقية مثل مصر وأنجولا وإثيوبيا ونيجيريا.
وأوضح تقرير الوكالة، أن السندات المحلية قدمت أيضا أداءا قويا، فقد استطاعت كلا من السندات المقومة بالجنيه المصري والنايرا النيجيرية تحقيق عائد أكثر من 30% بالدولار.وأضافت بلومبرج، أن الجنيه المصري حقق ثاني أفضل عائد لتجار الفائدة على مستوى العالم خلال الخمس سنوات الماضية، فيما جاء الروبل الروسي في المركز
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

السعيد: الدولة تسعى لإقامة جيل جديد من المدن الذكية

لتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بلى يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، خاصة برنامج الشراكات القطرية، ومناقشة المرحلة التحليلية التى يمر بها البرنامج حاليًا، والتى تتمثل فى تحليل الأوضاع الحالية وتحديد برامج العمل فى الفترة المقبلة بناء على تحليل الأوضاع. وأشارت السعيد إلى أهمية التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية، أي استراتيجية لكل قطاع وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
الجمارك

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك عودة نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
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الجنية-المصري

منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: طرح شركات حكومية بالبورصة ينعش سوق الأسهم

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن سوق الأسهم المصرية ربما تجد موجة سيولة تحتاجها بشدة من شركتين مملوكتين للدولة من المقرر طرحها فى البورصة العام المقبل. وذكر حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، إن الاكتتاب العام الذى طال انتظاره لواحد من أكبر البنوك فى مصر وهو بنك القاهرة، يمكن أن يؤدى بشكل خاص إلى جذب تمويلات من خارج المنطقة، موضحا أنه في عام 2019، ظلت مصر المرشح المفضل للمستثمرين الأجانب لكن هذا انعكس في أداء أكبر أسهمهم CIB، وليس الباقي التي تعتبر أقل سيولة بكثير.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".
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