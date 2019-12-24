سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أمريكا توقف إرسال كلاب مدربة إلى مصر والأردن

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
كلب - صورة أرشيفية
كلب - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوقفت إرسال كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى الأردن ومصر عقب نفوق 7 كلاب. ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كشف مكتب المفتش العام للوزارة وفاة اثنين من الكلاب التي أرسلت إلى الأردن، الذي يستقبل أكبر عدد منها، ليبلغ العدد الإجمالي للكلاب النافقة سبعة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين، إن الكلاب العاملة بالفعل في الأردن ومصر ستظل هناك بينما ستطالب السلطات الأمريكية بإجراءات لتحسين ظروف معيشتها وسبل معاملتها.
واكتشف المفتش العام نفوق كلبين آخرين، أرسلا إلى الأردن، أحدهما بضربة شمس والآخر نتيجة تسمم بمبيد حشري. وأضاف التقرير، أن ثلاثة من الكلاب العشرة التي أرسلت إلى مصر ضمن البرنامج نفقت أيضا، أحدها بسرطان رئة والثاني بتمزق في المرارة والثالث بضربة شمس.وجاء في تقرير، أن طبيبا بيطريا أبلغ مكتب المفتش العام
اقرأ المزيد
ترامب (1)

ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق تجاري «أولي» مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وأضاف ترامب حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وكان ترامب أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
مايك-بومبيو

قلق أمريكي بعد طلب «حكومة السراج» دعما عسكريا خارجيا في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن "التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع"، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
ترامب

ترامب يوقع على قانون إنفاق حكومي بـ1.4 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض قوله :"إن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع "مار ايه لاجو" في ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".
ترامب (1)

بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع «سن المدخنين»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
دونالد ترامب

الثلاثاء المقبل.. تاريخ الحسم في عزل ترامب

تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف، لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين. وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.
ليبيا

وزير ليبي: نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، إننا نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وأن ليبيا ملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، ونحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن بلاده تدعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة طرابلس، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع الحكومة نفسها.
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك. وكتب بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]