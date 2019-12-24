محتجون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

احتجاجات العراق - صورة أرشيفية

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، فيما قطع محتجون آخرون طريق خور الزبير وميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كما أغلق المحتجون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة جنوبي البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبد المهدي. وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير