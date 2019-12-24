السيسي يبعث رسالة للمصريين في الخارج

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وقال السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".

من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس، أول من أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة