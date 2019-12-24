سكالوني: ميسي أعاد الروح لمنتخب الأرجنتين في 2019

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

ليونيل ميسي

يرى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، هي الأصعب في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب الأرجنتيني ازداد نضجًا في عام 2019 بفضل قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي، وصرح سكالوني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأرجنتيني للعبة "تصفيات أمريكا الجنوبية أكثر صعوبة حتى من أوروبا، لأنك هنا تذهب للعب في المرتفعات، في ملاعب تعاني أرضيتها من الجفاف، تلعب في الصقيع، في الحر. كما أن التصفيات دائما ما كانت معقدة بالنسبة للأرجنتين".

وحول نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي توج هذا العام بجائزتي الكرة الذهبية و"الأفضل" من الفيفا، قال "نعلم قيمته داخل الملعب، لقد نجح في توحيد صف الفريق بشكل يجعلنا نفخر به".وتابع "كجهاز فني هو لاعب إضافي في الفريق، نجحنا في عدم تمييزه عن الآخرين، لكنه يمنحنا القوة اللازمة، الآن أصبحنا

وحول نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي توج هذا العام بجائزتي الكرة الذهبية و"الأفضل" من الفيفا، قال "نعلم قيمته داخل الملعب، لقد نجح في توحيد صف الفريق بشكل يجعلنا نفخر به".



وتابع "كجهاز فني هو لاعب إضافي في الفريق، نجحنا في عدم تمييزه عن الآخرين، لكنه يمنحنا القوة اللازمة، الآن أصبحنا في وضع يدعو للتفاؤل، أعتقد أننا اكتسبنا النضج الكافي كفريق خلال الأشهر الستة الماضية".



وينتظر أن تنطلق التصفيات في أواخر مارس 2020 بين المنتخبات العشرة لأمركا الجنوبية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمونديال قطر مباشرة، على أن يخوض صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.



وتستهل البرازيل مشوارها أمام بوليفيا والأرجنتين أمام الإكوادور، وأوروجواي أمام تشيلي، وكولومبيا أمام فنزويلا وباراجواي أمام بيرو>