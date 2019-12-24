رياضة

سكالوني: ميسي أعاد الروح لمنتخب الأرجنتين في 2019

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يرى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، هي الأصعب في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب الأرجنتيني ازداد نضجًا في عام 2019 بفضل قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي، وصرح سكالوني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأرجنتيني للعبة "تصفيات أمريكا الجنوبية أكثر صعوبة حتى من أوروبا، لأنك هنا تذهب للعب في المرتفعات، في ملاعب تعاني أرضيتها من الجفاف، تلعب في الصقيع، في الحر. كما أن التصفيات دائما ما كانت معقدة بالنسبة للأرجنتين".
وحول نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي توج هذا العام بجائزتي الكرة الذهبية و"الأفضل" من الفيفا، قال "نعلم قيمته داخل الملعب، لقد نجح في توحيد صف الفريق بشكل يجعلنا نفخر به".وتابع "كجهاز فني هو لاعب إضافي في الفريق، نجحنا في عدم تمييزه عن الآخرين، لكنه يمنحنا القوة اللازمة، الآن أصبحنا
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الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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فالفيردي‎

فالفيردي يشيد بهدف سواريز غير العادي

أعرب إيرنيستو فالفيردي عن سعادته بانتصار برشلونة أمس السبت، على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة"، وأضاف: "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، إذ توقعته تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك فكان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبون لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول"، وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح: "ليس وقته حاليا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".
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برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
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مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
محمد صلاح

كيف جاءت أصوات محمد صلاح في جائزة البالون دور؟

حصد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي أقيم على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الإثنين. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز في المركز الرابع.
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