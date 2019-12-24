صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تقشير البشرة ومنع تساقط الشعر| 5 فوائد لبذور الحلبة

تتميز بذور الحلبة بمعدلات عالية من فيتامين k، C، يساعد كلًا منهما على مكافحة الهالات السوداء المزعجة، التي تنتج من التوتر والقلق، والاكتئاب.
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
نباتات صحية
نباتات صحية
يلجأ الأطباء الآن إلى استخدام آليات طبيعية، للحفاظ على صحة البشرة، مع الابتعاد عن المنتجات باهظة الثمن، والتي قد يكون لها آثار جانبية، تؤدي إلى حدوث تشوهات، فنبات الحلبة يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يوصى بتناول كوب من الحلبة، أثناء الرضاعة الطبيعية، من أجل زيادة لبن الأم، كما يعمل على التعزيز من نمو الشعر، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن، فوضحت أبحاث أن تناول 500 ميلجرام من نبات الحلبة، يقلل من الدهون بشكل ملحوظ، نقلًا عن موقع "thebetterindia".
تحدثنا كثيرًا عن فوائد الحلبة، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة، مثل الحديد والفوسفور والجلاكتوز، إضافة إلى المغنسيوم والكالسيوم والنحاس والمنجنيز والصوديوم والبوتاسيوم والنشا ومواد دهنية، فنبات واحد غني بكل ما يحتاجه الجسم، لذا لابد من إدراج الحلبة
اقرأ المزيد
المطاعم-السورية-في-مصر (1)

«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة غير التقليدية، فغالبا أنت تحب الذهاب إلى المطاعم المختلفة للاستمتاع بالمذاقات الموجودة والتي تعكس ثقافة كل بلد، كما أن جودة الطعام ليست واحدة في كل الأماكن، فطريقة تحضير الأصناف تحدد السعر والجودة. بالرغم من أنك تحب تناول الطعام من الخارج، لكن غالبا تركز على تناول اللحم في أماكن معينة، خوفًا من أن يكون ليس جيدا كالذي يُقدم في كافيتيريا الجامعة أو العمل، ولكن في الحقيقة تحت الصلصة الفاخرة التي يتم تحضيرها في المطاعم الكبيرة، قد يكون هناك ما لا يعجبك إذا علمت به.
التهاب-المفاصل

الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس

التهاب المفاصل والروماتيزم من الأمراض العصرية التي تواجه العديد من الأشخاص، يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية مثل الزيوت الحيوية، فزيت الكافور وزيت اللافندر وزيت الزنجبيل، وغيرها من الزيوت الحيوية الأخرى، أما النقرس، فيحتاج إلى نظام غذائي فعال، يعمل على التعايش مع هذا المرض، على سبيل المثال يجب ادراج الفواكه والخضراوات والبقوليات إلى نظامك الغذائي، مع مراعاة الذهاب إلى الطبيب، لمعرفة مدى تطور المرض والشفاء منه، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
الشاي المثلج

الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
اقرأ المزيد من الأخبار
الملح-الفلفل-الليمون

تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
تأثير-زبدة-الفول-السودان- على-الأطفال

هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
تخسيس-الكرش

«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
تناول البروتينات

صدور الفراخ والتونة| 5 أطعمة غنية بالبروتين الصافي

توجد بعض الأطعمة الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، أي يكون البروتين جزء من العناصر الغذائية الأخرى، على سبيل المثال العدس والفاصوليا وبذور الشيا والبيض وسمك التونة، على الجانب الآخر توجد أجزاء محددة من بعض الأطعمة، تحتوي على "البروتين الصافي"، على سبيل المثال صدور الدجاج، غنية بكميات كبيرة من البروتين، مقارنة بالأجزاء الأخرى، وبياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة، أكثر من الصفار، لذا يجب تناول مثل هذه الاطعمة، لمن يعانون من نقص البروتين، نقلًا عن "healthline"".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]