تقشير البشرة ومنع تساقط الشعر| 5 فوائد لبذور الحلبة

تتميز بذور الحلبة بمعدلات عالية من فيتامين k، C، يساعد كلًا منهما على مكافحة الهالات السوداء المزعجة، التي تنتج من التوتر والقلق، والاكتئاب.

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

نباتات صحية

يلجأ الأطباء الآن إلى استخدام آليات طبيعية، للحفاظ على صحة البشرة، مع الابتعاد عن المنتجات باهظة الثمن، والتي قد يكون لها آثار جانبية، تؤدي إلى حدوث تشوهات، فنبات الحلبة يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يوصى بتناول كوب من الحلبة، أثناء الرضاعة الطبيعية، من أجل زيادة لبن الأم، كما يعمل على التعزيز من نمو الشعر، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن، فوضحت أبحاث أن تناول 500 ميلجرام من نبات الحلبة، يقلل من الدهون بشكل ملحوظ، نقلًا عن موقع "thebetterindia".

تحدثنا كثيرًا عن فوائد الحلبة، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة، مثل الحديد والفوسفور والجلاكتوز، إضافة إلى المغنسيوم والكالسيوم والنحاس والمنجنيز والصوديوم والبوتاسيوم والنشا ومواد دهنية، فنبات واحد غني بكل ما يحتاجه الجسم، لذا لابد من إدراج الحلبة