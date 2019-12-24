تقشير البشرة ومنع تساقط الشعر| 5 فوائد لبذور الحلبة

تتميز بذور الحلبة بمعدلات عالية من فيتامين k، C، يساعد كلًا منهما على مكافحة الهالات السوداء المزعجة، التي تنتج من التوتر والقلق، والاكتئاب.
يلجأ الأطباء الآن إلى استخدام آليات طبيعية، للحفاظ على صحة البشرة، مع الابتعاد عن المنتجات باهظة الثمن، والتي قد يكون لها آثار جانبية، تؤدي إلى حدوث تشوهات، فنبات الحلبة يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يوصى بتناول كوب من الحلبة، أثناء الرضاعة الطبيعية، من أجل زيادة لبن الأم، كما يعمل على التعزيز من نمو الشعر، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن، فوضحت أبحاث أن تناول 500 ميلجرام من نبات الحلبة، يقلل من الدهون بشكل ملحوظ، نقلًا عن موقع "thebetterindia".
تحدثنا كثيرًا عن فوائد الحلبة، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة، مثل الحديد والفوسفور والجلاكتوز، إضافة إلى المغنسيوم والكالسيوم والنحاس والمنجنيز والصوديوم والبوتاسيوم والنشا ومواد دهنية، فنبات واحد غني بكل ما يحتاجه الجسم، لذا لابد من إدراج الحلبة
تحدثنا كثيرًا عن فوائد الحلبة، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة، مثل الحديد والفوسفور والجلاكتوز، إضافة إلى المغنسيوم والكالسيوم والنحاس والمنجنيز والصوديوم والبوتاسيوم والنشا ومواد دهنية، فنبات واحد غني بكل ما يحتاجه الجسم، لذا لابد من إدراج الحلبة في النظام الغذائي، ومن جانب التجميل، احتلت الحلبة مكانة كبيرة في التعزيز من نمو الشعر والحفاظ على صحة الجلد، في الواقع، تتميز بذور الحلبة بفاعلية كبيرة في التعزيز من جمالك وصحتك، وما يلي بعض من الفوائد الهامة بشكل موضح:
الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا
1-تقشير وترطيب البشرة
تستخدم بذور الحلية كاسكراب طبيعي للوجه، فعليك بنقعها جيدًا طوال الليل، وبعد ذلك يمكنك هرسها جيدًا لتصبح مثل المعجون، ضع الخليط على وجهك بلطف، واتركه ما يقرب من 20 دقيقة، واغسل وجهك بمياه فاترة، وستحصل على نتيجة رائعة، فلو كنت تعاني من جفاف البشرة، وترغب في ترطيب البشرة، عليك بإضافة اللبن أو العسل الطبيعي للخليط، كل ما عليك فعله وضع كمية مناسبة من بذور الحلبة، مع ملعقة من العسل، وملعقة أخرى من اللبن، وامزج الخليط جيدًا، وضعها على وجهم بحركات دائرية، واتركه لمدة 20 دقيقة، وقم بغسل وجهك بغسول خالي من المواد الكيميائية.
2-معالجة القشرة وتساقط الشعر
أنت بحاجة لنصف كوب من بذور الحلبة، وملعقة من زيت جوز الهند الطبيعي، إضافة إلى ملعقة من جل الصبار، والقليل من زيت الروزماري، اخلط هذه المكونات معًا، وضعها على شعرك، ابدأ بفروة رأسك، وبعد ذلك أطراف الشعر، اتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، واغسل شعرك جيدًا بشامبو خالي من المواد الكيميائية.
الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري
3-تخفيف تشنجات الدورة الشهرية
تحتوي بذور الحلبة على مركب اللايسين والتربتوفان، كلًا منهما أحماض أمينية تساعد في التخفيف من آلام الدورة الشهرية، عليك بنقع 2-3 ملاعق من بذور الحلبة في الماء، لمدة 12 ساعة، بعد تصفية الحلبة يمكن تناولها.
4- التخلص من الهالات السوداء
تتميز بذور الحلبة بمعدلات عالية من فيتامين k، C، يساعد كلًا منهما على مكافحة الهالات السوداء المزعجة، التي تنتج من التوتر والقلق والاكتئاب، كل ما عليك فعله نقع بذور الحلبة طوال الليل، واخلطهم مع لبن في اليوم التالي، اغسل وجهك جيدًا للتخلص من الأتربة والباكتيريا العالقة بالمسام، وبعد ذلك ضع الخليط على الأجزاء المصابة، اتركه يجف واغسل وجهك مرة أخرى بماء فاتر، كرر ذلك مرتان في الأسبوع.
«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم
5-التعزيز من صحة الجهاز الهضمي
تعمل بذور الحلبة على التحسين من عملية الهضم، وتقلل من معدلات الكوليسترول وسكر الدم، توجد عدة طرق يمكنك من خلالها إدراج الحلبة في نظامك الغذائي، اعتمادًا على كمية الحلبة التي تحتاجها: انقع بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل، وضع قطعة قماش قطنية فوق الكوب، في اليوم التالي، يمكنك تناوله، كرر ذلك مرتين في الأسبوع على الأقل.
الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس