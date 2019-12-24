جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الفريق أحمد قايد صالح - صورة أرشيفية

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الإثنين، وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز 80 عاما، مضيفة أن الفريق أحمد قايد صالح توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته.وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعلان الحداد لمدة 3 أيام في مؤسسات الدولة، ولمدة 7