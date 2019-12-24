رياضة

طنطا يسعى لاستدراج أسوان في الدوري

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
طنطا
طنطا
يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي كريم مهيا وتامر سمير، بينما سيكون محمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 9 مواجهات فاز 1 وتعادل 6 وخسر 2، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب
اقرأ المزيد
الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر للمقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

يحتضن استاد أسوان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبرى إبراهيم، ويعاونه الثنائي ماجد المليجى ومصطفى عطية، بينما سيكون محمد فاروق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
الاتحاد

التعادل يحسم موقعة الاتحاد وطنطا في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا، الذي أقيم اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، رصيده للنقطة 14، لينفرد بالمركز الثاني بجدول الترتيب، (جمعهم من 7 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين)، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الـ13 نقطة والذي يأتي في المركز الثالث.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]