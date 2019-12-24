طنطا يسعى لاستدراج أسوان في الدوري

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

طنطا

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي كريم مهيا وتامر سمير، بينما سيكون محمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 9 مواجهات فاز 1 وتعادل 6 وخسر 2، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 9 مواجهات فاز 1 وتعادل 6 وخسر 2، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



فيما يتذيل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 8 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.

