المقاصة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إف سي مصر

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

مصر للمقاصة

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد لطفي ومصطفى حسن، بينما سيكون محمد الشناوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 1 وتعادل 4 وخسر 4، وسجل الفريق 3 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب،

ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 1 وتعادل 4 وخسر 4، وسجل الفريق 3 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



بينما يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين و5 هزائم، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

