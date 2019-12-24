رياضة

المقاصة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إف سي مصر

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد لطفي ومصطفى حسن، بينما سيكون محمد الشناوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 1 وتعادل 4 وخسر 4، وسجل الفريق 3 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب،
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الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مصر للمقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يسعى للإنفراد بالوصافة أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي شريف التباع ورضا جبر، بينما سيكون عباس حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طارق- العشري

ماذا قدم طارق العشري أمام مصر المقاصة؟

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وثلاث تعادلات.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

تفوق كاسح لميدو في مواجهاته أمام حرس الحدود

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين. في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاث تعادلات.
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