تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مصطفى محمد

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.- خط الهجوم: مصطفى محمد.ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس