ميليشيات الحوثي تقتل 31 يمنيا بينهم أطفال في نوفمبر

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية)، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، موضحة أن الانتهاكات توزعت في محافظات خمس، هي: تعز، الحديدة، إب، الضالع، صنعاء، الجوف)، وأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة، نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلا و8 نساء.

وأضافت الشبكة، أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت 89 حالة بينهم أطفال ومسنين، بالإضافة إلى رصد 39 حالة اعتداء قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، و27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، وتضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيات.ولفتت إلى أن