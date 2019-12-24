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برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية
الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية
أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة،
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شنقريحة

جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
مظاهرات العراق

محتجون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، فيما قطع محتجون آخرون طريق خور الزبير وميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كما أغلق المحتجون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة جنوبي البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.
علم فلسطين

«سياحة فلسطين»: استقبلنا 3.5 مليون سائح في 2019

أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائحًا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأمريكية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين. ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأمريكية، والإيطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.
احمد-المسماري (2)

المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، مشيدا بدعم والدور المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى. وقال في مقابلة مع قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، "إن مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي و أوقات الجفاف"، مضيفا أن الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبو رواش، ومن هذا المكان انطلق الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءً عقائديا.
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مظاهرات العراق

محتجون عراقيون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، فيما قطع محتجون آخرون طريق خور الزبير وميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كما أغلق المحتجون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة جنوبي البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.
برهم صالح

الرئيس العراقي يناور حراك الشارع بـ«الكتلة الأكبر»

دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي.
مظاهرات العراق

العراق: المحتجون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم". وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
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