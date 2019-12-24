استدعاء برلماني لـ3 وزراء بشأن مصنع ورق قنا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح المقدم من محمد الغول عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال الغول إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس شريف إسماعيل.وأكد أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة،