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استدعاء برلماني لـ3 وزراء بشأن مصنع ورق قنا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح المقدم من محمد الغول عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا.
وقال الغول إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق  خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس شريف إسماعيل.وأكد أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة،
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الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد ، حيث أوفد عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، كما أوفد السيسي عددا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد الجيد وهم: لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك.
سامح-شكري (2)

مصر والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

اجتمع السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بأبو ظبي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، إذ تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. واستعرض فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام 2020.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.
مجلس-النواب (3)

زراعة البرلمان تعنف ممثل الخدمات البيطرية

عنف هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ممثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بسبب تعنت الهيئة حول إجراءات إنشاء المدارس التعليمية، الصادر لها موافقات من مختلف الجهات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
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الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.
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