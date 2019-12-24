المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

كلب

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.

"الكلب مسك في معزة فضربناه علشان ننقذها" بهذه الكلمات برر المتهمون الأربعة فعلتهم أمام رجال المباحث لدى سماع أقوالهم بديوان قسم شرطة المطرية. مفاجأة حملتها التحريات وأقوال المتهمين إذ كان من بينهم صاحب الكلب الذي أقر بأن الأهالي حكموا عرفيا بقتل الكلب أمام الجميع "الناس حكمت بده علشان كان هياكل المعزة".

"الكلب مسك في معزة فضربناه علشان ننقذها" بهذه الكلمات برر المتهمون الأربعة فعلتهم أمام رجال المباحث لدى سماع أقوالهم بديوان قسم شرطة المطرية.



مفاجأة حملتها التحريات وأقوال المتهمين إذ كان من بينهم صاحب الكلب الذي أقر بأن الأهالي حكموا عرفيا بقتل الكلب أمام الجميع "الناس حكمت بده علشان كان هياكل المعزة". وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.



من جانبها، نشرت حنان دعبس، مدير مؤسسة حماية الحيوان، صورا على صفحتها لقتل الكلب بعد التعدي عليه بساطور بشكل دموي داخل "توك توك"، واصفة الاعتداء على الحيوانات جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون أشد عقاب.



