الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

كوكايين

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.

المتابعة رصدت نشاط المتهمين إذ أنهما اتخذا من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما عاطلان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام

المتابعة رصدت نشاط المتهمين إذ أنهما اتخذا من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما عاطلان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتفي محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار. وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 7 ملايين و500 ألف جنيه.



