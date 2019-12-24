جريمة

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
كوكايين
كوكايين
فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
المتابعة رصدت نشاط المتهمين إذ أنهما اتخذا من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما عاطلان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام
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عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
انقلاب-سيارة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي دير مواس وملوي. وأسفر الحادث عن وفاة: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبو السعود، 26 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام.
كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
السيجارة-الالكترونية

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 296 سيجارة إلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون. وذكرت جمارك سفاجا، في بيان اليوم الإثنين، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصري؛ لذا تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من مأموري الحركة.
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مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
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