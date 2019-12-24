جريمة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
حادث سير - صورة أرشيفية
حادث سير - صورة أرشيفية
لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي دير مواس وملوي. وأسفر الحادث عن وفاة: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبو السعود، 26 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام.
كما توفي: إسلام صالحين ناجي، 20 عاما، ومحمد أبو السعود محمد، 30 عاما، رياض عبد الستار، 26 عاما، ياسر جمال كامل، 17 عاما، والجثث داخل مشرحة دير مواس، ومن بين المصابين شخص يدعى محمد جلال كامل، 32 عاما، مصاب باشتباه بنزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة وشبه غيبوبة تامة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط العام، فيما
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عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
السيجارة-الالكترونية

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 296 سيجارة إلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون. وذكرت جمارك سفاجا، في بيان اليوم الإثنين، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصري؛ لذا تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من مأموري الحركة.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.
طعنات-سكين-جريمة

سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
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