مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

حادث سير - صورة أرشيفية

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي دير مواس وملوي. وأسفر الحادث عن وفاة: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبو السعود، 26 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام.

كما توفي: إسلام صالحين ناجي، 20 عاما، ومحمد أبو السعود محمد، 30 عاما، رياض عبد الستار، 26 عاما، ياسر جمال كامل، 17 عاما، والجثث داخل مشرحة دير مواس، ومن بين المصابين شخص يدعى محمد جلال كامل، 32 عاما، مصاب باشتباه بنزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة وشبه غيبوبة تامة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط العام، فيما

كما توفي: إسلام صالحين ناجي، 20 عاما، ومحمد أبو السعود محمد، 30 عاما، رياض عبد الستار، 26 عاما، ياسر جمال كامل، 17 عاما، والجثث داخل مشرحة دير مواس، ومن بين المصابين شخص يدعى محمد جلال كامل، 32 عاما، مصاب باشتباه بنزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة وشبه غيبوبة تامة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط العام، فيما تقرر التصريح بخروج: وليد جلال كامل، ومجاهد علي محمود بناءً على طلب الأهل.



ويتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين، واطمأن على حالتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى، موجها مسئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. وقدم المحافظ، واجب العزاء لذوي المتوفين، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.







