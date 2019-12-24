السيسي يلتقي مجموعة من وزراء التعليم والبحث العرب

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب المشتركين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد في القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس، أول من أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

وصرح راضي، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.وشدد السيسي