توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد للفائدة قبل نهاية عام 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

خفض أسعار الفائدة ما بين 0.5% و1.5% توقعت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والأخير في عام 2019. كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة

خفض أسعار الفائدة ما بين 0.5% و1.5%

توقعت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والأخير في عام 2019.

كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل، مرجحة أن تكون قيمة الخفض حوالي 50 نقطة أساس.

وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 0.5% يوم الخميس المقبل.

فيما توقع بنك استثمار «برايم»، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي.

وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم، إن مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة.

وتوقعت مؤسسة «هيرميس»، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2% خلال العام المقبل 2020.

محللون: تثبيت الفائدة أمر متوقع أيضا

توقع الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على نفس معدلاتها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.

وأضاف توفيق، أن المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة قبل استئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وتوقع أيضا محمد النجار المحلل المالي، قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس، مرجعا ذلك لبيانات التضخم واحتمالية ارتفاعه مرة أخرى خلال شهر ديسمبر الجاري، خاصة مع تلاشي أثار سنة الأساس والتي أدت إلى تراجعه بشكل ملحوظ على مدار الشهور الماضية.

وواصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدل سالب خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.

وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

وتوقعت علياء ممدوح محلل مالي ببنك استثمار «بلتون»، عدم تغير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مرجعة ذلك إلى رغبة البنك المركزي في اختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 واستيعاب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

فيما توقعت رضوى السويفي محلل مالي لدى «فاروس» القابضة، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، كنتيجة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة مؤخرا.