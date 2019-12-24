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توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد للفائدة قبل نهاية عام 2019
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
خفض أسعار الفائدة ما بين 0.5% و1.5% توقعت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والأخير في عام 2019. كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

السعيد: الدولة تسعى لإقامة جيل جديد من المدن الذكية

لتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بلى يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، خاصة برنامج الشراكات القطرية، ومناقشة المرحلة التحليلية التى يمر بها البرنامج حاليًا، والتى تتمثل فى تحليل الأوضاع الحالية وتحديد برامج العمل فى الفترة المقبلة بناء على تحليل الأوضاع. وأشارت السعيد إلى أهمية التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية، أي استراتيجية لكل قطاع وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية.
الجمارك

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
جنية (3)

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا خلال 2019

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن السوق المصرية ما زالت جذابة لمستثمري المحافظ، كما أن تجار الفائدة تسابقوا إلى السوق المصرية نظرا لارتفاع العائد بنحو 14% على السندات المقومة بالجنيه. وأضافت بلومبرج، أن المستثمرين العالميين حصلوا على عائدات مرتفعة من أسواق الديون الأفريقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تواصل تلك الأسواق أدائها الإيجابي خلال 2020 إذا واصلت البنوك المركزية حول العالم اتجاهها لعدم رفع أسعار الفائدة، وذلك مع مواصلة المستثمرين البحث عن العائدات المرتفعة في أسواق أفريقية مثل مصر وأنجولا وإثيوبيا ونيجيريا.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك عودة نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
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البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
البنك-المركزى-المصرى

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
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