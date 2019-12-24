جريمة

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وشملت أهداف تلك الجماعة -حسب التحقيقات- الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وفي وقت سابق، أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو
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انقلاب-سيارة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي دير مواس وملوي. وأسفر الحادث عن وفاة: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبو السعود، 26 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
السيجارة-الالكترونية

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 296 سيجارة إلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون. وذكرت جمارك سفاجا، في بيان اليوم الإثنين، أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بجمرك تفتيش الركاب بسفاجا، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصري؛ لذا تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من مأموري الحركة.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل 10 متهمين في حريق إيتاي البارود للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والمسجلة بالقضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود، لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص.. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
محكمة-ارشفية

السجن المشدد 3 سنوات لموظف اختلس مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف متهم باختلاس أموال من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه المبلغ المختلس البالغ قيمته مليون و384 ألف جنيه، ورد مثل المبلغ إلى الهيئة وعزله من الوظيفة. صدر الحكم بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد، إذ تبين للمحكمة ثبوت الاتهام واختلاس المتهم للأموال بقصد تملكها لشخصه.
الالعاب-النارية (1)

«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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