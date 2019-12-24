تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

عبد المنعم أبو الفتوح

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وشملت أهداف تلك الجماعة -حسب التحقيقات- الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وفي وقت سابق، أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو

وشملت أهداف تلك الجماعة -حسب التحقيقات- الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وفي وقت سابق، أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب.



وأعدت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، في وقت سابق مذكرة بهذا الشأن وعرضت على النائب العام، طالبت فيها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني.



