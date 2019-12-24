البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وكان مقررا أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية, واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من القانون.

وأيضا استكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وأجلت اللجنة، أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة