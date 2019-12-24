السعيد: الدولة تسعى لإقامة جيل جديد من المدن الذكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

لتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بلى يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، خاصة برنامج الشراكات القطرية، ومناقشة المرحلة التحليلية التى يمر بها البرنامج حاليًا، والتى تتمثل فى تحليل الأوضاع الحالية وتحديد برامج العمل فى الفترة المقبلة بناء على تحليل الأوضاع. وأشارت السعيد إلى أهمية التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية، أي استراتيجية لكل قطاع وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية.

وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الدولة بتنفيذ جيل جديد من المدن الذكية التى تستخدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة لتحسين مستوى الحياة والخدمات، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، وتأتى من بين تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة.من جانبه أكد المدير العام لمنظمة اليونيدو على أهمية الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا جهود