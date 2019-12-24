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السعيد: الدولة تسعى لإقامة جيل جديد من المدن الذكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
لتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بلى يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، خاصة برنامج الشراكات القطرية، ومناقشة المرحلة التحليلية التى يمر بها البرنامج حاليًا، والتى تتمثل فى تحليل الأوضاع الحالية وتحديد برامج العمل فى الفترة المقبلة بناء على تحليل الأوضاع. وأشارت السعيد إلى أهمية التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية، أي استراتيجية لكل قطاع وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية.
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الدولة بتنفيذ جيل جديد من المدن الذكية التى تستخدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة لتحسين مستوى الحياة والخدمات، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، وتأتى من بين تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة.من جانبه أكد المدير العام لمنظمة اليونيدو على أهمية الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا جهود
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
الجمارك

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
جنية (3)

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا خلال 2019

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن السوق المصرية ما زالت جذابة لمستثمري المحافظ، كما أن تجار الفائدة تسابقوا إلى السوق المصرية نظرا لارتفاع العائد بنحو 14% على السندات المقومة بالجنيه. وأضافت بلومبرج، أن المستثمرين العالميين حصلوا على عائدات مرتفعة من أسواق الديون الأفريقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تواصل تلك الأسواق أدائها الإيجابي خلال 2020 إذا واصلت البنوك المركزية حول العالم اتجاهها لعدم رفع أسعار الفائدة، وذلك مع مواصلة المستثمرين البحث عن العائدات المرتفعة في أسواق أفريقية مثل مصر وأنجولا وإثيوبيا ونيجيريا.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك عودة نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بالقرى الفقيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط تعد دراسة حول سوق العمل وخلق الوظائف في مصر

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة دائرة حوارية عالية المستوى لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما توفره من إجابة على السؤال الأول وهو: أين نحن الآن؟.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.
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