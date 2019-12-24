زراعة البرلمان تعنف ممثل الخدمات البيطرية

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

عنف هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ممثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بسبب تعنت الهيئة حول إجراءات إنشاء المدارس التعليمية، الصادر لها موافقات من مختلف الجهات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.

وأوضح حماد، أن القرية في حاجة ماسة لإنشاء مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافة الطلابية، ما دعا أهالي القرية للتبرع بقطعة أرض لبناء المدرسة، وتم الحصول على موافقة المحافظ ومختلف الجهات مثل الصحة، إلا أن وزارة الزراعة تتعنت تجاه الأمر وترفض الموافقة على إنشاء المدرسة، بحجة قربها من إحدى المزارع الحيوانية. وأيده