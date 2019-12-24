مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.

وذكر مدبولي، أن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء"، مضيفا: "لست وزيرا للاستثمار ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة وبالتالي