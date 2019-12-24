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مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.
وذكر مدبولي، أن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء"، مضيفا: "لست وزيرا للاستثمار ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة وبالتالي
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الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد ، حيث أوفد عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، كما أوفد السيسي عددا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد الجيد وهم: لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك.
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مصر والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

اجتمع السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بأبو ظبي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، إذ تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. واستعرض فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام 2020.
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زراعة البرلمان تعنف ممثل الخدمات البيطرية

عنف هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ممثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بسبب تعنت الهيئة حول إجراءات إنشاء المدارس التعليمية، الصادر لها موافقات من مختلف الجهات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.
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البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وكان مقررا أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية, واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من القانون.
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السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
سحر-نصر

الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة في بنها

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
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