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مصر والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
اجتمع السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بأبو ظبي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، إذ تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. واستعرض فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام 2020.
ويأتي ذلك في إطار خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذها بين الجانبين في تلك المجالات، كما تناول مع وكيل السكرتير العام الفعاليات المقرر تنظيمها في سياق أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو / يوليو 2020، حيث أعرب فورونكوف عن تقديره لجهود مصر ودورها الرائد في مجال مكافحة الإرهاب
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الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد ، حيث أوفد عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، كما أوفد السيسي عددا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد الجيد وهم: لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.
مجلس-النواب (3)

زراعة البرلمان تعنف ممثل الخدمات البيطرية

عنف هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ممثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بسبب تعنت الهيئة حول إجراءات إنشاء المدارس التعليمية، الصادر لها موافقات من مختلف الجهات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وكان مقررا أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية, واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من القانون.
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الجماعات الإرهابية في أفريقيا

مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب

أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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