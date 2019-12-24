مصر والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية

اجتمع السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بأبو ظبي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، إذ تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. واستعرض فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام 2020.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذها بين الجانبين في تلك المجالات، كما تناول مع وكيل السكرتير العام الفعاليات المقرر تنظيمها في سياق أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو / يوليو 2020، حيث أعرب فورونكوف عن تقديره لجهود مصر ودورها الرائد في مجال مكافحة الإرهاب