السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد ، حيث أوفد عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، كما أوفد السيسي عددا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد الجيد وهم: لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك.

بالإضافة إلى: لواء شرطة أشرف حسني حسن إلى طائفة السريان الكاثوليك، لواء شرطة فودة عبد المطلب محمد حسني إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة منتصر محمد محمود إسماعيل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة عبد الحميد أحمد حامد أبو الخير إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.من ناحية أخرى، هنأ الرئيس عبد الفتاح