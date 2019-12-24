أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الإنتاج - الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.

وواجه الفريقان بعضهما من قبل 15 لقاء في الدوري، فاز الإنتاج الحربي في مواجهتين، فيما فاز الفارس الأبيض في 9 مواجهات، بينما تعادلا في 4 مواجهات، وسجل الأبيض في شباك العجلات الحربية 24 هدفًا، فيما سجل الإنتاج في شباك الزمالك 14 هدفًا.وتشير الأرقام إلى أن مختار مختار واجه نادي الزمالك، من قبل في 24 مباراة،

وواجه الفريقان بعضهما من قبل 15 لقاء في الدوري، فاز الإنتاج الحربي في مواجهتين، فيما فاز الفارس الأبيض في 9 مواجهات، بينما تعادلا في 4 مواجهات، وسجل الأبيض في شباك العجلات الحربية 24 هدفًا، فيما سجل الإنتاج في شباك الزمالك 14 هدفًا.



وتشير الأرقام إلى أن مختار مختار واجه نادي الزمالك، من قبل في 24 مباراة، فاز مختار في 6 مواجهات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 13 لقاء.



من جانبه واجه الفرنسي باتريس كارتيرون، فريق الإنتاج الحربي من قبل في 3 مواجهات، لم يتمكن خلالهم الفرنسي من تحقيق أي فوز، كما لم يتلقى أي هزيمة، وتعادل خلالهم.



وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين مختار مختار وباتريس كارتيرون، تصادم الثنائي من قبل في 3 مواجهات، لم يتمكن خلالها مختار مختار من تحقيق الفوز على الفرنسي، حيث خسر مواجهتين وتعادل في لقاء آخر.



