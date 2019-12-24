رياضة

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الإنتاج - الزمالك
الإنتاج - الزمالك
يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
وواجه الفريقان بعضهما من قبل 15 لقاء في الدوري، فاز الإنتاج الحربي في مواجهتين، فيما فاز الفارس الأبيض في 9 مواجهات، بينما تعادلا في 4 مواجهات، وسجل الأبيض في شباك العجلات الحربية 24 هدفًا، فيما سجل الإنتاج في شباك الزمالك 14 هدفًا.وتشير الأرقام إلى أن مختار مختار واجه نادي الزمالك، من قبل في 24 مباراة،
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد لطفي ومصطفى حسن، بينما سيكون محمد الشناوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (2)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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